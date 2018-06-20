Китайские партнеры РЖД оценили период окупаемости ВСМ Москва — Казань в 31 год

Партнер РЖД — китайская инженерная корпорация CREEC рассчитала, что период окупаемости ВСМ Москва — Казань равняется 31 году.

При расчетах соотношения капитала и привлеченного финансирования учитывались как 40/60, а ставка финансирования принималась равной 5,75%. До выплаты стоимости привлеченных денег внутренняя норма доходности до вычета налогов составляет 4,81%, а срок полной окупаемости — 22,54 года, включая период строительства.

После выплаты стоимости привлеченных займов, внутренняя прибыльность по проекту (без учета налога на прибыль) составит 3,2%, а период окупаемости — 31,06 года, включая период строительства.



Представитель РЖД, в свою очередь, считает, что участок ВСМ Москва — Казань окупится за 22 года даже без привлечения капитального гранта со стороны государства, передает РБК.

CREEC также оценивала окупаемость всего проекта высокоскоростной магистрали «Евразия». Специалисты пришли к выводу, что он не является рентабельным без льготного финансирования. Общие затраты на его реализацию оцениваются в 9,8 трлн рублей.



В начале июня стало известно, что строительство ВСМ Москва — Казань начнется в 2018 году с участка во Владимирской области.