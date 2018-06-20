Уфа потратит на благоустройство почти 8 миллиардов рублей

В 2017—2018 годах власти Уфы потратят на благоустройство города, ремонт дорог и домов 7,96 млрд рублей. Из них наибольшие суммы пойдут на капремонт и дороги.

В прошлом году на починку улиц выделялось 1,62 млрд рублей. Капремонт домов потребовал 1,32 млрд рублей. В этом году на те же цели уйдет 1,44 и 2,53 млрд рублей соответственно.

На благоустройство общественных пространств в городе за два года власти выделят около 610 млн рублей, передает пресс-служба администрации Уфы.

По программе «Уфимские дворики» в 2017-м перечислялось 242 млн рублей, а в этом пойдут еще 169 млн рублей.

Программа поддержки местных инициатив за два года потребовала еще 22 млн рублей.

«Эти цифры позволяют судить, какой объем работ по благоустройству был и проводится в Уфе с участием средств федерального, республиканского, городского бюджетов и средств горожан», — заявил мэр Уфы Ирек Ялалов.