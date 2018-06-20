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«М.Видео» и «Эльдорадо» выкупят российские магазины MediaMarkt

10:39, 20.06.2018
«М.Видео» и «Эльдорадо» выкупят российские магазины MediaMarkt
Фото: foursquare.com

Владеющая сетями магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке российских магазинов MediaMarkt у немецкой компании Ceconomy.

В ответ немецкая Media-Saturn-Holding станет владельцем 15% сети «М.Видео», передает TJournal.

Сумма сделки составит €258 млн. При этом стоимость покупки может сократиться на €86 млн в зависимости от достижения «М.Видео» установленных показателей EBITDA в 2018 и 2019 годах и вычета налогов.

Напомним, немецкая сеть электроники MediaMarkt уходит из России через 11 лет после открытия здесь первого гипермаркета. Подробнее — в материале «Реального времени».

БизнесРозничная торговля
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