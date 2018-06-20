В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» реализовал почти 700 тысяч тонн пластиков

Фото: Ксения Жаркова

По итогам 2017 года НКНХ было реализовано 698 тыс тонн пластиков, на 70 тыс тонн были увеличены отгрузки линейного полиэтилена. Такие цифры прозвучали на Годовом общем собрании акционеров предприятия, которое сегодня прошло в Нижнекамске. В собрании приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов, член Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

В 2017 году компания перевыполнила производственный план, индекс физического объема составил 102,1%. Выручка от реализации продукции и услуг достигла 162,1 млрд рублей. Было реализовано 702 тыс. тонны каучуков.

Что касается охраны окружающей среды, то в 2017 году на 5 млн 140 тыс. кубометров сокращен объем сточных вод, сбрасываемых с производств НКНХ. По сравнению с прошлым годом, на 17 тыс. тонн сократилось образование отходов, более чем на 1 тысячу тонн уменьшены выбросы в атмосферу.





