Экс-главу казанского МУП «Ритуал» осудили за мошенничество

Советский райсуд Казани приговорил бывшего руководителя казанского муниципального унитарного предприятия (МУП) «Ритуал» Павла Чепиленко к 4 годам условного лишения свободы за мошенничество.



По версии следствия, Чепиленко, являвшийся председателем аукционной комиссии МУП, с декабря 2016 года требовал от местного предпринимателя 3,2 млн рублей за контракт на поставку гранитных заготовок для памятников на весь 2017 год на сумму более 32 млн рублей.

В общей сложности бизнесмен передал директору МУП свыше 2 млн рублей. После того, как Чепиленко потребовал от предпринимателя еще более 1,1 млн рублей, он обратился в УФСБ по Татарстану, пишет «Коммерсант».

Кроме того, Чепиленко получил 2,8 млн рублей от продавца камня, пообещав ему годовой контракт на поставку материала для памятников. Продавец выиграл тендер. При этом суд не нашел подтверждений, что это произошло в результате содействия Чепиленко.

В итоге подсудимому удалось избежать приговора за взятку, длительного заключения и многомилионного штрафа. Чепиленко вину не признает и приговор уже обжаловал.