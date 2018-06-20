Израиль атаковал 8 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация атаковала восемь целей в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел.



По подсчетам военных, за ночь «палестинские боевики выпустили по югу Израиля не менее 18 реактивных снарядов, четыре из которых были перехвачены установками ПРО «Железный купол»».

«Задействовав авиацию, Армия обороны Израиля атаковала ночью еще восемь террористических целей в трех военных комплексах террористического движения «Хамас» в различных районах сектора Газа», — передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что израильские военные подорвали туннель в секторе Газа, который позволял палестинским боевикам-аквалангистам незаметно выходить в море.