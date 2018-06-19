Суд отказал жителям Волоколамска в компенсации за вред от «Ядрово»

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Суд отказал в удовлетворении иска жителям Волоколамска, которые требовали закрыть полигон «Ядрово» и выплатить им 1,4 млн руб. в качестве компенсации.

Местные жители просили компенсации, главным аргументом стало негативное влияние на здоровье горожан эксплуатации свалки. По их мнению, это лишает их права на благоприятную окружающую среду.

Представитель ответчика, адвокат Гильдан Гараев в суде заявил, что не видит связи «между имеющимися у заявителей хроническими заболеваниями и деятельностью полигона», сообщает «Медуза».

Ранее стало известно, что референдум о закрытии полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» перенесли на 9 сентября.