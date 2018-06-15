Минпросвещения создало рабочую группу по проекту о добровольном изучении нацязыков

Министерство просвещения России создало специальную рабочую группу по разработке предложений, которые будут представлены ко второму чтению законопроекта о добровольном изучении родных языков.



«Министерство создало свою рабочую группу из представителей региональных министерств, контрольно-надзорных ведомств, школьных учителей, ученых», — цитирует ТАСС главу департамента госполитики в сфере общего образования Минпросвещения Андрея Петрова.

Он добавил, что сегодня второй день проходит проблемная сессия этой рабочей группы.

«В конце дня у нас будет резолюция этого совещания, которая ляжет в основу тех предложений, которые мы будем готовы представить ко второму чтению», — добавил Петров.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о добровольном изучении родных языков уже 19 июня. СМИ сообщают, что Кремль не отменит обязательного изучения нацязыков, но присвоит такой статус русскому.