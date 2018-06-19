Власти Уфы перекрыли движение в центре города

Коммунальщики Уфы перекрыли движение на участке улицы Гоголя. Движение будет ограничено с 19 по 21 июня.

Перекрыт участок возле перекрестка с Чернышевского, напротив дома №62 по улице Гоголя, сообщается на сайте администрации Уфы. Ограничение введено в связи с аварийно-восстановительными работами на магистрали ТМ 53.

Также сообщается, что до 20 октября будут закрыты участки улицы Калинина и бульвара Славы. Дорожники будут заменять верхний слой асфальта.

В Инорсе для ремонта дороги перекрыт бульвар Баландина. Ограничения вводятся на участке между улицами Ферена и Т.Янаби.

Также для ремонта менее чем на сутки закроют участок Кольцевой улицы. Дорожники будут вести работы с 20.00 19 июня по 12.00 20 июня. На это время будет закрыт участок от улицы Боткина до улицы Александра Невского.