Власти Уфы перекрыли движение в центре города
Коммунальщики Уфы перекрыли движение на участке улицы Гоголя. Движение будет ограничено с 19 по 21 июня.
Перекрыт участок возле перекрестка с Чернышевского, напротив дома №62 по улице Гоголя, сообщается на сайте администрации Уфы. Ограничение введено в связи с аварийно-восстановительными работами на магистрали ТМ 53.
Также сообщается, что до 20 октября будут закрыты участки улицы Калинина и бульвара Славы. Дорожники будут заменять верхний слой асфальта.
В Инорсе для ремонта дороги перекрыт бульвар Баландина. Ограничения вводятся на участке между улицами Ферена и Т.Янаби.
Также для ремонта менее чем на сутки закроют участок Кольцевой улицы. Дорожники будут вести работы с 20.00 19 июня по 12.00 20 июня. На это время будет закрыт участок от улицы Боткина до улицы Александра Невского.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым