Уткин больше не будет комментировать ЧМ-2018 на Первом канале

Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом сам комментатор рассказал в опубликованном на YouTube ролике, не называя причины такого решения.

«Я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале… Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Вы должны уважать мое право — я не хочу об этом говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь», — заявил Уткин.

Отметим, что Уткин отработал на Первом канале только один матч чемпионата мира между Испанией и Португалией (3:3).