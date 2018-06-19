Арестованного экс-зампреда правительства Оренбуржья временно исключили из «Единой России»

Руководство Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия» приостановило членство экс-министра сельского хозяйства и бывшего зампреда правительства Михаила Маслова.

Действие партбилета Маслова приостановлено на время следствия. Стоит отметить, что чиновник не состоял в руководящих органах регионального отделения, но при этом регулярно проводил встречи с населением в партийной общественной приемной, передает «РИА Оренбужье».

Ранее губернатор региона Юрий Берг подписал указ о временном отстранении Михаила Маслова от должности заместителя председателя областного правительства — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Напомним, Михаил Маслов и учредитель компании «Вишневский» Виктор Железнов подозреваются в участии в хищении 100 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов.

В марте фермеры области обращались лично к главе СКР Александру Бастрыкину. Они просили его разобраться в уголовном деле против руководства «Вишневского». Работники предприятия не верят в обоснованность обвинений следствия.



