Сын экс-главы ГИБДД РТ откроет в ТОСЭР «Зеленодольск» фармацевтический завод

На территории промпарка «Зеленодольск» заканчивается строительство фармацевтического завода «Татфарм». Об этом рассказала замминистра экономики Татарстана Наталья Таркаева.



По ее словам, сейчас завершается строительство первого корпуса предприятия.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, собственниками завода выступают сын экс-главы ГИБДД Татарстана Рамиль Минниханов и предприниматель Артем Хакимов. Последний также является президентом Ассоциации производителей бефунгина. Это природное лекарственное средство получают из березового гриба чага.

Общая площадь промпарка «Зеленодольск» составит 110 гектаров. Его открытие запланировано на сентябрь 2018 года.



Ранее сообщалось, что в ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск», «Чистополь» и «Нижнекамск» в 2018 году реализуют проект по созданию фармаполиса.