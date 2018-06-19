Правительство РФ предложило перечислять в регионы 85% топливных акцизов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о перераспределении в пользу регионов акцизов на нефтепродукты за счет уменьшения федеральной доли на период до конца января 2019 года. Документ размещен на сайте правительства.

Согласно поправкам, с 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% акцизов будет перечисляться в федеральный бюджет, 84,41% — в региональные. С 1 по 31 января 2019 года в федеральный бюджет будет поступать 13,35% доходов от акцизов, в региональные — 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года — в соотношении 41,9% и 58,1% соответственно.

Это позволит компенсировать регионам выпадающие доходы в связи со снижением с 1 июня акцизов на бензин и дизельное топливо.

Сейчас 42,9% доходов от топливных акцизов идет в федеральный бюджет и 57,1% — в региональные бюджеты.

Ранее в качестве экстренных мер по стабилизации цен на топливо правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.