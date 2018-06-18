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Сборная России отлично провела четвертый тур Лиги наций — 2018

18:22, 18.06.2018

Сборная России по волейболу набрала максимум очков в четвертом туре мужской Лиги наций. Этот этап прошел в Германии.

Россияне с одинаковым счетом 3:0 обыграли Аргентину, Японию и Германию.

Сборная России, выигравшая девять матчей, располагается на третьей позиции. Лучшие команды сыграют в «Финале шести».

Лига наций. Мужчины. Турнирная таблица после 12 матчей
1. Франция — 10 побед — 2 поражения (30 очков).
2. США — 10-2 (29).
3. Россия — 9-3 (28).
4. Бразилия — 8-4 (24).
5. Польша — 8-4 (23).
6. Сербия — 8-4 (20).

В состав россиян на Лигу наций заявлены игроки уфимского «Урала» — Игорь Филиппов, Дмитрий Ковалев и Алексей Кабешов.

СпортВолейбол Башкортостан
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