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Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку мессенджера в России

15:47, 18.06.2018
Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку мессенджера в России
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Telegram подал жалобу в Европейский суд по правам человека на блокировку мессенджера в России. Об этом сообщил юрист Павел Чиков.

«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — написал он в Telegram.

Напомним, что 13 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования.

ТехнологииТелекоммуникации
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