Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку мессенджера в России

Telegram подал жалобу в Европейский суд по правам человека на блокировку мессенджера в России. Об этом сообщил юрист Павел Чиков.



«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — написал он в Telegram.

Напомним, что 13 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования.