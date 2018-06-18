Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку мессенджера в России
Telegram подал жалобу в Европейский суд по правам человека на блокировку мессенджера в России. Об этом сообщил юрист Павел Чиков.
«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — написал он в Telegram.
Напомним, что 13 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования.ТехнологииТелекоммуникации
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