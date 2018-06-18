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Минфин РФ поддержит дальнейшее снижение порога беспошлинной интернет-торговли

14:06, 18.06.2018
Минфин РФ поддержит дальнейшее снижение порога беспошлинной интернет-торговли
Фото: pixbay.com

Минфин РФ поддержит дальнейшее снижение порога беспошлинной интернет-торговли после 2020 года. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

«Рано или поздно, когда администрирование будет отработано, да, поддерживаем. Но пока нет понимания, как работают эти IT-системы, как эта нагрузка на сотрудников таможенных органов распределяется. Пока мы не поймем, как это все будет происходить, обсуждать дальнейшее снижение пока рано. То есть не ранее 2020 года», — цитирует Сазанова «РИА Новости».

Ранее «Ведомости» сообщили, что ФТС предложила ввести пошлину за любую интернет-покупку за рубежом с 2020 года.

БизнесРозничная торговля
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