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В Средиземное море вошли два построенных в Зеленодольске ракетных корабля

12:59, 18.06.2018
В Средиземное море вошли два построенных в Зеленодольске ракетных корабля
Фото: mil.ru

Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» производства Зеленодольского судостроительного завода вошли в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Планируется, что российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач, отметили в ведомстве.

Напомним, что в начале июня новый малый ракетный корабль «Вышний Волочек» производства Зеленодольского судостроительного завода был принят в состав Черноморского флота.

ПромышленностьОПК Татарстан
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