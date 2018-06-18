В Средиземное море вошли два построенных в Зеленодольске ракетных корабля

Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» производства Зеленодольского судостроительного завода вошли в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Планируется, что российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач, отметили в ведомстве.



Напомним, что в начале июня новый малый ракетный корабль «Вышний Волочек» производства Зеленодольского судостроительного завода был принят в состав Черноморского флота.