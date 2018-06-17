Samsung оштрафовали на $400 млн за нарушение патента о транзисторах

Окружной суд Техаса признал Samsung Electronics виновным в патентном споре с южнокорейским институтом KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology).

Американское подразделение KAIST IP со штаб-квартирой в Далласе подало иск против Samsung о нарушении правил лицензирования передовых технологий. В частности, компания Samsung якобы незаконно воспользовалась разработками института в области создания вертикальных затворов транзисторов (FinFET).

Вместе с Samsung обвинения были выдвинуты против компаний GlobalFoundries и Qualcomm, однако они были признаны невиновными, передает Bloomberg.

Компания Samsung настаивает на том, что работала над созданием FinFet вместе с Корейским институтом, а значит, не могла нарушить права на изобретение. Компания намерена подать апелляцию на решение окружного суда Техаса.

Ранее суд в Калифорнии обязал компанию Samsung выплатить корпорации Apple $539 за нарушение трех патентов.