Холдинг «Швабе» поставит Чувашии высокотехнологичный центр диагностики рака

Холдинг «Швабе» откроет в Чувашии высокотехнологичный модульный центр диагностики онкологии. В конце этого года республиканский онкодиспансер уже должен запустить центр.

«Затормозить процесс, повлиять на него в лучшую сторону — приоритетная повестка «Швабе» на сегодня. Холдинг внедряет передвижные медицинские комплексы для оперативной диагностики онкологии в регионы и модернизирует лечебные учреждения», — приводит пресс-служба холдинга слова гендиректора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Ивана Ожгихина.

По его словам, холдинг планомерно действует в соответствии с задачами общенациональной программы борьбы с раком, о которой в послании Федеральному собранию говорил президент РФ.

«Выполнение контракта по установке модульного медицинского комплекса в Чувашии — еще один шаг в этом направлении», — отметил представитель холдинга.