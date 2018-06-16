Петиция против повышения пенсионного возраста в России собрала более 850 тысяч подписей

Петицию с требованием не повышать пенсионный возраст в России подписали более 850 тысяч человек. Ее автором является «Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России».

Петиция направлена президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В ней говорится, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем.



Напомним, что сегодня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после реализации законопроекта составит около 12 тыс. рублей. Комитет Госдумы РФ рассмотрит документ 18 июня.