Власти Уфы обяжут подрядчика отремонтировать размыв на проспекте Дружбы народов за свой счет

Власти Уфы сообщили, что размыв на обочине проспекта Дружбы народов будет устранен в течение месяца. Ремонтом займется подрядчик — Строительная компания ГПДС.

Компания пообещала провести работы за свой счет, передает «Башинформ».

Представитель администрации Уфы подчеркнул, что сейчас заказчик и подрядчик ожидают технического разрешения.

«На сегодняшний день ожидаем получения технического решения и в течение месяца устраним последствия данной ситуации», — приводит агентство слова чиновника из УСРДИС.

Напомним, что капитальный ремонт проспекта Дружбы народов ГПДС провела в 2017 году.