Власти Уфы обяжут подрядчика отремонтировать размыв на проспекте Дружбы народов за свой счет
Власти Уфы сообщили, что размыв на обочине проспекта Дружбы народов будет устранен в течение месяца. Ремонтом займется подрядчик — Строительная компания ГПДС.
Компания пообещала провести работы за свой счет, передает «Башинформ».
Представитель администрации Уфы подчеркнул, что сейчас заказчик и подрядчик ожидают технического разрешения.
«На сегодняшний день ожидаем получения технического решения и в течение месяца устраним последствия данной ситуации», — приводит агентство слова чиновника из УСРДИС.
Напомним, что капитальный ремонт проспекта Дружбы народов ГПДС провела в 2017 году.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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