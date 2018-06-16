Губернатор Саратовской области назвал кумыс конкурентным преимуществом региона

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил сегодня музыкально-экологический фестиваль «Чистая нота» в лесопарке Кумысная поляна. Он побывал и на площадке где продается кумыс.

Перед началом работ по благоустройству парка губернатор потребовал возродить производство кобыльего молока. Сегодня он встретился с руководителем сельхозпредприятия из Алгайского района, занявшегося реализацией кумыса.

«Валерий Радаев поблагодарил предпринимателя за сохранение традиций и подчеркнул, что это не только история, но и конкурентные преимущества региона», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

По словам фермера, продукция раскупается хорошо.

Глава региона также выяснил у посетителей парка, что ему не хватает навигации. Многие не знают как искать родники, которых в парке шесть.