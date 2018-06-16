Умер дирижер Геннадий Рождественский
Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Московской консерватории. Информация о месте и времени прощания появится позже.
Рождественский был советским и российским дирижером, пианистом, композитором и музыкально-общественным деятелем. Также был педагогом, профессором Московской консерватории.
Кроме того, являлся музыкальным руководителем — главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Б. Покровского.
Обладатель множества наград и орденов, в числе которых: Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии Государственной премии РФ, Командор ордена Британской империи, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».Происшествия
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