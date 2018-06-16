Госдеп США выпустил новые памятки для желающих поехать в Россию

Госдеп США опубликовал новые рекомендации для желающих посетить Россию.

В них сказано, что Северный Кавказ, включая Чечню и Эльбрус, — опасная территория из-за террористов и беспорядков. Также в памятке попросили не ездить в Крым из-за «иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационными властями».

В целом, по мнению составителей рекомендаций, самая большая опасность в России — это терроризм: «Террористы могут атаковать с небольшим или никаким предупреждением, ориентируясь на туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и объекты местного самоуправления».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рекомендации ряда зарубежных стран к чемпионату мира по футболу, который проходит в России, фееричными.