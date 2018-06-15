Apple пообещала усилить защиту iPhone от взлома

Компания Apple планирует внести изменения в операционную систему iPhone для защиты личных данных владельцев смартфонов от «хакеров, тех, кто пытается похитить персональные данные и вторгнуться в личную жизнь».



Apple рассчитывает помешать несанкционированному доступу к данным, отключая передачу информации между компьютером и устройством по USB-соединению, если последнее не разблокировали в течение часа, передают «Ведомости».

Отмечается, что некоторые компании выпускают оборудование, которое дает возможность с помощью USB-соединения менять настройки систем безопасности iPhone.

Изменения внесут в мобильную ОС iOS12 и одну из последующих версий iOS11.

Ранее компания Apple представила новую операционную систему для iPhone и iPad — iOS 12. ОС доступна на всех устройствах Apple, начиная с iPhone 5s.