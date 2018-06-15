Экс-глава Генштаба Украины призвал «отрезать» Крым

Экс-глава Генштаба Украины предложили превратить Крым в остров

Украина должна «отрезать» Крымский полуостров от суши и превратить его в остров. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый замминистра обороны Анатолий Лопата.



«Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом», — сказал он в интервью «Обзревателю».

Бывший чиновник отметил, что канал должен иметь ширину 100 метров и глубину, достаточную для прохода «любых высокотоннажных кораблей». Благодаря нему, по словам Лопаты, Украина получит «выход к морю, контролируя свою территорию от Мариуполя и дальше».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу заявил, что условий, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, не существует.