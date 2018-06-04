Условий для возвращения Крыма Украине не существует — Путин

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу заявил, что условий, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, не существует.



«Эти условия не существуют, и они не могут существовать», — заявил Путин в эфире ORF в ответ на вопрос, что произойдет, если Россия вернет Крым.

По словам президента, на Украине произошел неконституционный, вооруженный переворот и захват власти.

«Законный» военный контингент, дислоцированный в Крыму, допускал только «независимые и свободные выборы» на полуострове», — пояснил Путин.

