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Условий для возвращения Крыма Украине не существует — Путин

22:26, 04.06.2018 1
Условий для возвращения Крыма Украине не существует — Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу заявил, что условий, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, не существует.

«Эти условия не существуют, и они не могут существовать», — заявил Путин в эфире ORF в ответ на вопрос, что произойдет, если Россия вернет Крым.

По словам президента, на Украине произошел неконституционный, вооруженный переворот и захват власти.

«Законный» военный контингент, дислоцированный в Крыму, допускал только «независимые и свободные выборы» на полуострове», — пояснил Путин.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июня
    Хорошо бы было, чтобы такой ответ президента уяснили наши российские средства массовой информации, а то безостановочно трубят об этом. Противно слушать,смотреть и читать
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