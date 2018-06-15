«Рубиновец» Ильзат Ахметов отправится на сборы с «Зенитом»
Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак определил список футболистов, которые начнут подготовку к сезону, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
На учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 17 по 29 июня в Австрии, вызваны 29 футболистов. На просмотр взят и полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов.
Полный список выглядит следующим образом:
- Вратари:
Юрий Лодыгин
Михаил Кержаков
Егор Бабурин
Никита Гойло
- Защитники:
Миха Мевля
Эмануэль Маммана
Луиш Нету
Иван Новосельцев
Максим Карпов
Александр Анюков
Эльмир Набиуллин
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Богаев
Евгений Чернов
- Полузащитники:
Матиас Краневиттер
Леандро Паредес
Магомед Оздоев
Эрнани
Артур Юсупов
Кристиан Нобоа
Эмилиано Ригони
Дмитрий Полоз
Олег Шатов
Ильзат Ахметов
Роберт Мак
- Нападающие:
Александр Кокорин
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
Лука Джорджевич
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