Новости спорта

18:19 МСК
Новости раздела
Спорт

«Рубиновец» Ильзат Ахметов отправится на сборы с «Зенитом»

17:14, 15.06.2018

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак определил список футболистов, которые начнут подготовку к сезону, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

На учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 17 по 29 июня в Австрии, вызваны 29 футболистов. На просмотр взят и полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов.
Полный список выглядит следующим образом:

  • Вратари:

Юрий Лодыгин

Михаил Кержаков

Егор Бабурин

Никита Гойло

  • Защитники:

Миха Мевля

Эмануэль Маммана

Луиш Нету

Иван Новосельцев

Максим Карпов

Александр Анюков

Эльмир Набиуллин

Ибрагим Цаллагов

Дмитрий Богаев

Евгений Чернов

  • Полузащитники:

Матиас Краневиттер

Леандро Паредес

Магомед Оздоев

Эрнани

Артур Юсупов

Кристиан Нобоа

Эмилиано Ригони

Дмитрий Полоз

Олег Шатов

Ильзат Ахметов

Роберт Мак

  • Нападающие:

Александр Кокорин

Себастьян Дриусси

Антон Заболотный

Лука Джорджевич



СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем