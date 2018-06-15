Средняя зарплата в Кирове выросла на 10,5 процента

Мэрия Кирова сообщила, что средняя зарплата в городе за I квартал 2018 года составила 33,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 10,5%.

При этом реальная зарплата (за вычетом обязательных платежей) в Кирове выросла на 8,5%, говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что в январе — марте этого года оборот предприятий обрабатывающих производств вырос на 25,2%. В энергетике рост составил 28,7%, в торговле — 29,3%. Оборот предприятий розничной торговли вырос на 6,8% и превысил 65 млрд рублей.

В мэрии сообщили, что численность населения Кирова на 1 апреля превысила отметку в 534 670 человек. По сравнению с началом 2018 года этот показатель вырос на 1 440 горожан.