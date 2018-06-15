Власти Нижнего Новгорода назначили временного директора парка «Швейцария»

Исполняющим обязанности гендиректора нижегородского парка «Швейцария» назначен Андрей Помыткин. Ранее он отвечал в парке за организацию мероприятий и размещение рекламы.

Сведения о назначении Приокского появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает НИА «Нижний Новгород». Он приступил к обязанностям с 13 июня.

Отмечается, что парк «Швейцария» зарегистрирован как ООО «Парк Приокский». Компания на 100% принадлежит городу.

Напомним, что предыдущий гендиректор парка Елена Хабарова была уволена после скандала с зоопарком «Мишутка». Животные содержались в ненадлежащих условиях. Мэрия решила закрыть зоопарк, а животных передать в частный зоопарк «Лимпопо».