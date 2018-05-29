Глава Нижнего Новгорода решил закрыть зоопарк «Мишутка»

Фото: паркшвейцария.рф

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил о решении закрыть зоопарк в парке «Швейцария». Причиной стали условия содержания животных.

«Зоопарк — это такой вид деятельности, которым должны заниматься только профессионалы-энтузиасты, которые любят и хотят этим заниматься. К сожалению, то, что было продемонстрировано в ходе проверки в зоопарке «Мишутка», не совпадает с представлением современного человека об этом виде деятельности», — приводит слова Панова пресс-служба администрации города.

Все животные будут переданы в частный зоопарк «Лимпопо». Его руководитель Владимир Герасичкин отметил, что мэрии придется расширить территорию зоопарка, чтобы разместить крупных животных.

Зоопарк в парке «Швейцария» появился в 1997 году. Охотники принесли в парк раненых медвежат. Для них был построен вольер. Он получил название «Мишутка». В 2018 году в зоопарке насчитывается более 80 видов животных.