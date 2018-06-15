Мужчина устроил стрельбу и взял заложников в центре Новокузнецка — СМИ

Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка и взял людей в заложники.



В результате стрельбы погибла женщина, есть раненые.

«Мужчина стрелял в женщину и забаррикадировался в доме по улице Павловского, при этом он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом»,— передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что неизвестные убили женщину на крыльце здания по улице Павловского, 7. Как сообщают местные СМИ, около полудня по местному времени (8.00 мск) мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. В здании находятся несколько организаций, в частности, областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации, Центр защиты прав автомобилистов.

«Официальной информации никакой сейчас нет. Есть заложники или нет — неизвестно», — заявили в пресс-службе мэрии Новокузнецка.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и глава города.