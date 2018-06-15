ФК «Оренбург» расстался с рядом футболистов

ФК «Оренбург» отправился на первый предсезонный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону. Команду покинули отдельные футболисты.

«Выступавшие за нашу команду Дмитрий Ефремов, Игорь Удалый, Артем Делькин, Игорь Коронов, Владимир Парняков, Хасан Мамтов, Фарход Васиев и Роман Воробьев на сбор с ФК «Оренбург» не поедут. Коллектив ФК «Оренбург» от всей души благодарит футболистов за проделанную работу, за вклад в развитие футбола в Оренбуржье и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении на официальном сайте оренбуржской команды.

ФК «Оренбург» выиграл первенство ФНЛ 2017/2018 и в следующем сезоне выступит в РФПЛ.