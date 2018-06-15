Бывший полузащитник «Амкара» Павел Комолов перешел в «Енисей»

Бывший полузащитник «Амкара» Павел Комолов продолжит карьеру в «Енисее». Об этом сообщает Sport.24 со ссылкой на официальный сайт красноярского клуба.

29-летний хавбек подписал контракт сроком на 2 года. По итогам прошлого сезона болельщики «Амкара» признали Комолова лучшим игроком команды. Полузащитник принял участие в 23 матчах и отметился одним голом.

Напомним, что «Енисей» впервые в истории сыграет в российской Премьер-лиге. Подопечные Дмитрия Аленичева пробились в РФПЛ через стыковые матчи, обыграв «Анжи».



«Амкар» не получил лицензии, хотя также в стыковых матчах сохранил по спортивному принципу место в Премьер-лиге.