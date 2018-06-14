Суд арестовал владельца лодочной станции по делу о столкновении баржи и катамарана на Волге

Волгоградский суд арестовал на два месяца владельца лодочной станции ООО «Пристань» Леонида Жданова по делу о столкновении катамарана и баржи на Волге, в результате погибли 11 человек.

Об этом пишет ТАСС.

Владельца лодочной станции задержали 13 июня. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги.

Ранее в СК сообщили, что столкновение баржи и катамарана на Волге в Волгограде 11 июня, в результате которого погибли 11 человек, произошло по вине владельца пассажирского судна.