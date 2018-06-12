Столкновение баржи с катамараном на Волге произошло по вине его владельца — СК

Столкновение баржи и катамарана на Волге в Волгограде произошло по вине владельца пассажирского судна. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привлекли к трагедии», — сказала она.

Владелец катамарана, по словам Петренко, полностью проигнорировал предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что пассажирское судно не состояло на учете с 2017 года. Дальнейшее расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, говорится в сообщении ведомства.

Ранее число погибших при ЧП с катамараном под Волгоградом увеличилось до 11. Всего на судне находились 16 человек.