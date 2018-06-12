СК задержал владельца лодочной станции после гибели 11 человек на Волге

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции, который разрешил выход в Волгу катамарана, столкнувшегося позже с баржей.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее в СК сообщили, что столкновение баржи и катамарана на Волге в Волгограде, в результате которого погибли 11 человек, произошло по вине владельца пассажирского судна.