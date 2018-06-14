USADA против чемпионата мира по футболу — 2018 в России

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Россия должна была быть лишена права на проведение чемпионата мира по футболу из-за допингового скандала, который разгорелся после зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи, сообщает «Свободная пресса».

«Россия не должна принимать чемпионат мира, потому что в прошлом явно нарушала правила. Что-то делать уже поздно, но такая ситуация — это плохой сигнал для чистых спортсменов. К сожалению, слабые и политические решения, принятые Международным олимпийским комитетом и ВАДА в отношении России, заставляют многих людей задавать себе вопрос, не повторится ли то, что произошло в Сочи. Нельзя быть наивным, когда заходит речь о нарушении правил и уходе от ответственности», — приводит его слова «Чемпионат».

Ранее Хельсинкская комиссия при Конгрессе США по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается вопросами ОБСЕ, в том числе обязательств в области прав человека, выпустила заявление, что ФИФА следует перенести церемонию награждения победителей чемпионата мира по футболу из России в другую страну.