Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной
Мосгорсуд признал блокировку мессенджера Telegram законной.
«Решение Таганского суда Москвы от 13 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — цитирует решение апелляционной коллегии по гражданским делам «Интерфакс».
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство добьется успеха в блокировке мессенджера Telegram. Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля.
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