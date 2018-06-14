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Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной

11:10, 14.06.2018
Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Мосгорсуд признал блокировку мессенджера Telegram законной.

«Решение Таганского суда Москвы от 13 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — цитирует решение апелляционной коллегии по гражданским делам «Интерфакс».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство добьется успеха в блокировке мессенджера Telegram. Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля.

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