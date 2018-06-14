Казанский «Рубин» нарушил договор финансового фэйр-плей с УЕФА

Казанский «Рубин» нарушил условия договора с УЕФА по соответствию финансовому fair play, сообщает пресс-служба организации. Казанцы были подвергнуты санкциям за несоблюдения критерия безубыточности в 2014 году. В конце этого сезона клуб должен был выполнить все условия мирового соглашения с УЕФА.

«Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело ФК «Рубин» в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18», — цитирует «СЭ» сообщение УЕФА.

Отметим, что «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» условия договора выполнили.

