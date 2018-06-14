В Самаре открылась вакансия председателя областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России открыла вакансию председателя Самарского областного суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Открытие вакантного места связано с приближающимся истечением срока полномочий нынешнего председателя регионального суда — Любви Дроздовой, работающей на этой должности с 2007 года.

Документы от претендентов будут приниматься до 16 июля. Среди основных требований, согласно закону, – высшее юридическое образование, возраст от 30 лет, а также стаж работы в юриспруденции не менее 7 лет.

Напомним, ранее была названа средняя зарплата мирового судьи в Саратовской области.