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В Самаре открылась вакансия председателя областного суда

07:58, 14.06.2018
В Самаре открылась вакансия председателя областного суда
Фото: pixabay.com

Высшая квалификационная коллегия судей России открыла вакансию председателя Самарского областного суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Открытие вакантного места связано с приближающимся истечением срока полномочий нынешнего председателя регионального суда — Любви Дроздовой, работающей на этой должности с 2007 года.

Документы от претендентов будут приниматься до 16 июля. Среди основных требований, согласно закону, – высшее юридическое образование, возраст от 30 лет, а также стаж работы в юриспруденции не менее 7 лет.

Напомним, ранее была названа средняя зарплата мирового судьи в Саратовской области.

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