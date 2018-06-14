Новости общества

01:32 МСК
Новости раздела
Общество

В Саранске бюджетников заставили мыть стадион к ЧМ-2018

00:15, 14.06.2018
В Саранске бюджетников заставили мыть стадион к ЧМ-2018
Фото: pro-kazan.ru

Сотрудников бюджетных учреждений Саранска в принудительном порядке попросили прийти на стадион «Мордовия Арена».

На месте их попросили подмести трибуны и вымыть сидения, передает «Новая газета» со ссылкой на местного жителя Евгения Мослова.

«От нашей организации было девять человек, всего на стадионе убирались человек сто. В субботу позвонил директор нашей организации, ничего не объяснил, мы узнали, что нужно делать, только когда прошли аккредитацию ФИФА и получили специальные бейджи со штрихкодом », — заявил Мослов.

Уточняется, что у сотрудников была возможность отказаться.

Ранее сообщалось, что директором стадиона «Мордовия Арена» может быть назначен зампред правительства Мордовии Алексей Меркушкин.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем