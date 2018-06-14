В Саранске бюджетников заставили мыть стадион к ЧМ-2018

Сотрудников бюджетных учреждений Саранска в принудительном порядке попросили прийти на стадион «Мордовия Арена».



На месте их попросили подмести трибуны и вымыть сидения, передает «Новая газета» со ссылкой на местного жителя Евгения Мослова.

«От нашей организации было девять человек, всего на стадионе убирались человек сто. В субботу позвонил директор нашей организации, ничего не объяснил, мы узнали, что нужно делать, только когда прошли аккредитацию ФИФА и получили специальные бейджи со штрихкодом », — заявил Мослов.

Уточняется, что у сотрудников была возможность отказаться.

Ранее сообщалось, что директором стадиона «Мордовия Арена» может быть назначен зампред правительства Мордовии Алексей Меркушкин.

