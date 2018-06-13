Правительство призвало регионы контролировать ценообразование на АЗС
Правительство России призвало региональные власти включиться в контроль за ценообразованием на АЗС.
«Мы обратили внимание регионов на необходимость также включиться в контроль за ценообразованием на автозаправочных станциях, прежде всего, это региональная составляющая этой большой проблемы, которая в настоящее время возникла», — цитирует «РИА Новости» вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Он выразил надежду, что совместными административными и экономическими усилиями цены на топливо удастся стабилизировать.
«В отдельных регионах ситуация уже стабилизировалась», — заявил Козак.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что цены на топливо в целом по РФ стабилизировались, однако в ряде регионов продолжается небольшой рост его стоимости.ПромышленностьНефть
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