В Минэнерго РФ сообщили о стабилизации цен на топливо

Цены на топливо в целом по РФ стабилизировались, однако в ряде регионов продолжается небольшой рост его стоимости. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы видим, ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Независимом топливном союзе заявили, что если правительство не предпримет дополнительных мер в течение года, большинство независимых сетей АЗС могут закрыться. Это приведет к монополизации рынка и росту цен на бензин до 100 рублей за литр.