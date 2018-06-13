В Саратовской области выявили случаи африканской чумы свиней — Россельхознадзор

У домашних свиней в подсобных хозяйствах Саратовской области зарегистрирован вирус африканской чумы свиней (АЧС).



«11 июня в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве Ртищевского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты областной госветслужбы под контролем Управления Россельхознадзора.



Также вирус выявлен в Калининградской области. В Калининградской области вирус АЧС обнаружен в личном подсобном хозяйстве в поселке Ново-Бийское.



Ранее сообщалось, что чиновники разрешили отстрелить 500 кабанов в специальных охотничьих угодьях в Саратовской области.