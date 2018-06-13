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В Саратовской области выявили случаи африканской чумы свиней — Россельхознадзор

20:41, 13.06.2018
В Саратовской области выявили случаи африканской чумы свиней — Россельхознадзор
Фото: commons.wikimedia.org / Guido Gerding

У домашних свиней в подсобных хозяйствах Саратовской области зарегистрирован вирус африканской чумы свиней (АЧС).

«11 июня в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве Ртищевского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты областной госветслужбы под контролем Управления Россельхознадзора.

Также вирус выявлен в Калининградской области. В Калининградской области вирус АЧС обнаружен в личном подсобном хозяйстве в поселке Ново-Бийское.

Ранее сообщалось, что чиновники разрешили отстрелить 500 кабанов в специальных охотничьих угодьях в Саратовской области.

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