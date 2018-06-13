И.о. гендиректора «Калашникова» назначен бывший топ-менеджер из Toyota и Nissan

Исполняющим обязанности гендиректора концерна «Калашников» назначен Владимир Дмитриев. Ранее он занимал руководящие должности в российских подразделениях Toyota и Nissan.

«Кадровые изменения в руководстве концерна приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ», — говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Сам Дмитриев заявил, что считает приоритетной задачей повышение эффективности всех предприятий концерна. Он также рассчитывает вывести на рынок новых «перспективных изделий гражданского и военного назначения».

Отмечается, что новый руководитель «Калашникова» приступил к обязанностям сегодня.

Владимир Дмитриев родился 5 августа 1978 года в Москве. Окончил Академию ФСБ по специальности «прикладная математика». Также имеет диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «финансовый менеджмент».

Работал в Toyota Motor Russia, был директором по маркетингу и продажам бренда Lexus и директором по маркетингу бренда Nissan. В 2016 году пришел в «Калашников».

Напомним, что сегодня официально объявлено о назначении гендиректора «Калашникова» Алексея Криворучко заместителем министра обороны РФ.