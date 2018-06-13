Госсовет РТ продлит льготы по налогу на имущество для производителей моторных масел, технопарков и садоводов

Сегодня в комитете по бюджету Госсовета РТ депутаты рассмотрели поправки в закон РТ «О налоге на имущество организаций», которые продлевают льготы по налогу для отдельных категорий налогоплательщиков на ближайшие годы.

Пониженные ставки предлагается сохранить до 1 января 2020 года. К ним относятся:

— ставка для организаций, производящих полиальфаолефины и на их основе синтетические, полусинтетические моторные масла (размер ставки 0,1%);

— ставка для научно-исследовательских, конструкторских учреждений, опытных и опытно-экспериментальных предприятий (размер ставки 1,1%).

Кроме того, до 1 января 2022 года в Татарстане планируют продлить льготы по налогу на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта, а также садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Комитет рекомендовал Госсовету рассмотреть законопроект и принять его в первом и третьем чтениях.

Ранее на заседании комитета депутаты предложили сохранить существующие налоговые ставки по «упрощенке» в 2019 году.