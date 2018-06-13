Эксперты прокомментировали нашествие гусениц в одном из городов Башкирии

Жители башкирского города Агидель отметили нашествие гусениц на деревьях города. Эксперты отметили, что серьезной опасности они не представляют, но все же считаются вредителями.

Директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев рассказал, что гусеницы скорее всего относятся к бабочкам-коконопрядам.

«Если это наш российский вид, то такие волны жизни, резкое массовое превышение численности — оно, бывает, встречается. Оно само постепенно и схлынет», — приводит слова ученого агентство «Башинформ».

Преподаватель республиканского Детского эколого-биологического центра Сергей Герасимов считает, что эти гусеницы относятся к виду кольчатый коконопряд.

«Поскольку они едят листья деревьев, то относятся к вредителям. Они влияют на урожай будущего года», — заявил ученый.

Он подчеркнул, что бороться с ними можно механическим способом и при помощи бактериальных препаратов.