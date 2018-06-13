ФИФА назвала футболистов, способных помочь сборной России успешно выступить на ЧМ-2018

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала материал про пятерых футболистов, от которых будет зависеть успех сборной России на предстоящем чемпионате мира — 2018, сообщает «Чемпионат».

В список надежд сборной России вошли вратарь Игорь Акинфеев, ветеран-защитник Сергей Игнашевич, звездный молодой талант из ЦСКА Александр Головин, лидер атак «Краснодара» Федор Смолов и еще один опытный игрок сборной Александр Самедов.

На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (матч открытия 14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).





