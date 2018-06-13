Вазу китайского императора продали на аукционе за рекордные €16,2 млн

Фото: скриншот

На торгах аукционного дома Sotheby's в Париже продали китайскую фарфоровую вазу, изготовленную в XVIII веке для императора Цяньлуна, за рекордные €16,2 млн.

«Это абсолютный рекорд для работы, проданной Sotheby's в Париже, и рекордная цена для фарфорового изделия, проданного во Франции», — говорится в заявлении аукционного дома.

Покупатель вазы неизвестен. Изначально изделие оценивалось в €500—700 тыс.

Ранее картину Ван Гога продали на аукционе за более чем 7 миллионов евро.